Berlin (dpa) - Stress belastet einer neuen Studie zufolge Millionen Menschen in Deutschland zunehmend. Mehr als jeder zweite Erwachsene in der Bundesrepublik sagt, mehr unter Druck zu stehen als noch vor wenigen Jahren. "Deutschland ist stark gestresst", sagte der Chef der Techniker Krankenkasse, Jens Baas, bei der Vorstellung der Studie in Berlin. Mit 63 Prozent fühlen sich weit mehr Frauen besonders oft gestresst als Männer. Besonders gestresst seien die sogenannte Sandwich-Generation, sagte Baas. 80 Prozent dieser Menschen zwischen 36 und 45 Jahren fühlten sich unter Druck.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.