Neckarsulm (dpa) - Im Tarifstreit des Einzelhandels hat die Gewerkschaft Verdi mehr als 2000 Mitarbeiter der Warenhauskette Kaufland vor der Zentrale in Neckarsulm zusammengetrommelt.

Es gehe darum, dass der Tarifertrag endlich zum Abschluss kommt, sagte Verdi-Bundesvorstand Stefanie Nutzenberger in Neckarsulm. Bundesweit rief die Gewerkschaft Kaufland-Mitarbeiter zu Warnstreiks auf. Seit Monaten verhandelt Verdi in mehreren Bundesländern mit den Arbeitgebern - es gibt keinen bundesweit einheitlichen Tarifvertrag.

