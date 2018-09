Montegiordano (Italien) (AFP) Ein italienischer Künstler hat in Süditalien eine Kirche auseinandergebaut, um sie im New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) wieder aufzubauen. Francesco Vezzoli erwarb das Ende des 19. Jahrhunderts errichtete Gotteshaus des 2000-Seelen-Orts Montegiordano in Kalabrien im Internet und ließ es Stein für Stein auseinandernehmen. Nach seinen Plänen sollen die Gebäudeteile nun nach New York verschifft werden. Im MoMA-Ableger PS1 auf Long Island will Vezzoli seine Videoarbeiten auf die Kirche projizieren.

