Chimoio (Mosambik) (AFP) Trotz der Aufkündigung eines Friedensabkommens durch Ex-Rebellen sieht Mosambiks Präsident sein Land nicht vor einem Rückfall in den Bürgerkrieg. "Ich glaube nicht, und das ist ein kategorisches Nein, dass dies bedeutet, dass wir zum Krieg zurückkehren", sagte Staatschef Armando Guebuza in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP mit Blick auf jüngste Gewalt zwischen Regierungstruppen und der ehemaligen Rebellenbewegung Renamo. "Wir werden unser Bestes geben, um das so schnell wie möglich zu stoppen", fügte er hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.