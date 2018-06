Los Angeles (dpa) - US-Rapper Chris Brown (24) hat sich nach Mitteilung seiner Sprecherin in eine Reha-Einrichtung begeben.

Er wolle mehr "Einsicht" in seine jüngsten und in frühere Verhaltensweisen gewinnen, zitierte die "Los Angeles Times" am Dienstag Browns Sprecherin Nicole Perna. Sie machte keine weiteren Angaben über den Ort und die Art der Behandlung. Am Wochenende war der Musiker bei einem nächtlichen Vorfall vor einem Hotel in Washington in einen weiteren handgreiflichen Streit verwickelt.

Vor Gericht wies Brown die gegen ihn erhobenen Prügelvorwürfe zurück. Dem Rapper und seinem Bodyguard werden Körperverletzung vorgeworfen. Ende November müssen sie erneut vor Gericht erscheinen

Brown hatte 2009 seine damalige Freundin, die Sängerin Rihanna, verprügelt und war daraufhin zu einer Bewährungsstrafe und gemeinnütziger Arbeit verurteilt worden. Seitdem muss er strenge Bewährungsauflagen erfüllen. Mit neuen Verstößen gegen das Gesetz könnte er sich eine längere Haftstrafe einhandeln.