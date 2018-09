Moskau (AFP) Weil Halloween-Partys in Schulräumen angeblich Extremismus fördern und Kinder in den Sog verderblicher "Totenkulte" ziehen, sind sie in der sibirischen Region Omsk kurzerhand verboten worden. Nach Protesten der orthodoxen Kirche und konservativer Lobbygruppen gegen das heidnische Fest erließ das örtliche Bildungsministerium am Mittwoch und damit nur einen Tag vor Halloween eine entsprechende Anordnung.

