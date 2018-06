Moskau (AFP) Der für seine Aufzeichnungen über das Leiden in sowjetischen Gulags bekannte Autor Warlam Schalamow ist im Moskauer Stadtzentrum künstlerisch verewigt worden. Am Mittwoch wurde ein bronzenes Gedenkbildnis Schalamows an der Wand jenes Hauses eingeweiht, in dem er bis zu seiner zweiten Festnahme im Jahr 1937 gewohnt hatte. Der frühere Weggefährte und Mithäftling von Literaturnobelpreisträger Alexander Solschenizyn hatte 17 Jahre in den berüchtigten Arbeitslagern der Stalin-Ära verbracht und eindrücklich über das Leben am Rande der menschlichen Belastungsgrenze geschrieben.

