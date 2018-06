Belgrad (AFP) Wenige Tage nach der Beisetzung der Witwe des früheren jugoslawischen Staatschefs Josip Broz Tito, Jovanka Broz, sind aus dem Mausoleum des Paars in Belgrad militärische Ehrenauszeichnungen gestohlen worden. Der Diebstahl der "Medaillen von Jovanka Broz" sei von der Polizei angezeigt worden, teilte das für das Mausoleum zuständige Museum der Geschichte Jugoslawiens am Mittwoch in der serbischen Hauptstadt mit. Weitere Angaben zu dem Diebstahl machte das Museum nicht.

