Kapstadt (AFP) Bei Protesten tausender Menschen gegen grassierende Armut und Untätigkeit der öffentlichen Verwaltung hat es in der südafrikanischen Metropole Kapstadt am Mittwoch Ausschreitungen und Plünderungen gegeben. Nach Polizeiangaben blockierten bis zu 3000 Menschen mehrere Straßen im Stadtzentrum und versammelten sich später vor dem Provinzparlament. In der Umgebung seien Stände fliegender Händler geplündert worden. Fernsehbilder zeigten Autos mit zerstörten Fenstern.

