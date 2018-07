Beirut (AFP) Aus einer von der syrischen Armee belagerten Stadt südwestlich von Damaskus sind 800 Zivilisten evakuiert worden. Wie die Stadtverwaltung von Moadamijet al-Scham am Mittwoch mitteilte, erfolgte die Evakuierung am Vortag. Die Stadt liegt in der Nähe des Nasseh-Flughafens, nur gut zehn Kilometer von Damaskus entfernt. Sie wird seit rund einem Jahr von der syrischen Armee belagert und zählte im August zu den Zielen von Chemiewaffen-Angriffen.

