Tunis (AFP) Ein Selbstmordattentäter hat sich am Mittwoch in einem Badeort an der Ostküste Tunesiens in die Luft gesprengt, während ein weiterer Anschlag im nahe gelegenen Monastir vereitelt wurde. Die Explosion ereignete sich am Strand von Sousse, wie ein Sprecher des Innenministeriums mitteilte. Außer dem Attentäter sei niemand getötet worden. Zu den Hintergründen der Tat wurden zunächst keine Einzelheiten bekannt. Die bei Touristen beliebte Hafenstadt Sousse liegt etwa 140 Kilometer südlich der Hauptstadt Tunis.

