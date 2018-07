New York (AFP) Die US-Regierung hat den Vereinten Nationen zugesagt, UN-Einrichtungen nicht auszuspähen. Die Behörden in Washington hätten "zugesichert, dass die Kommunikation der Vereinten Nationen nicht überwacht wird", weder derzeit noch zukünftig, sagte UN-Sprecher Martin Nesirky am Mittwoch in New York. "Die Unverletzlichkeit diplomatischer Missionen, einschließlich der Vereinten Nationen, ist durch internationales Recht festgelegt, und es wird von allen Mitgliedstaaten erwartet, sich entsprechend zu verhalten", fügte er hinzu.

