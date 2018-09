Washington (AFP) In Teilen von Afrika, Europa und der Vereinigten Staaten können Fans der Himmelsphänomene am Sonntag eine seltene Sonnenfinsternis bewundern - dann schiebt sich der Mond je nach Standort des Betrachters teilweise oder ganz vor die Sonne. Nach Angaben der NASA wird der Höhepunkt der Sonnenfinsternis gegen 13.37 Uhr (MEZ) über dem Atlantik sein, etwa 330 Kilometer südwestlich Liberias. An Land wird die totale Finsternis am längsten in Gabun beobachtet werden können: Dort wird die Sonne gegen 14.50 Uhr rund eine Minute lang völlig bedeckt sein.

