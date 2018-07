Washington (AFP) Sie ist 20 Jahre alt geworden, verharrte jedoch zeitlebens im geistigen Entwicklungsstadium eines Säuglings und brachte bis zuletzt nur sieben Kilogramm auf die Waage: Nun ist Brooke Greenberg tot, wie ihr Vater am Mittwoch bestätigte. Die mit schweren Behinderungen auf die Welt gekommene Frau aus dem US-Bundesstaat Maryland erlag nach seinen Angaben in der vergangenen Woche einer Lungenkrankheit. Ihre seltene Wachstumsstörung wurde in Fachkreisen auch als X-Syndrom bezeichnet und weckte bei einigen Wissenschaftlern die Hoffnung, ein Mittel gegen das menschliche Altern finden zu können.

