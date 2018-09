San Francisco (AFP) Der Internetriese Google verbessert sein soziales Netzwerk Google+. In einer Kunstgalerie in San Francisco präsentierte Google-Manager Vic Gundotra am Dienstag zahlreiche neue Dienste wie ein professionelles Foto- und Videobearbeitungsprogramm und eine neue Suchfunktion für Fotos. Auch einen virtuellen Radiergummi können die Nutzer künftig einsetzen, um unliebsame Objekte oder Menschen auf ihren Fotos auszulöschen.

