Sotschi (SID) - Die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Sotschi wird am 7. Februar des kommenden Jahres um genau 20.14 Uhr beginnen. Dies gaben die Organisatoren der Spiele bekannt. Die Uhrzeit soll für das Jahr der ersten Winterspiele in Russland stehen. Bei der dreistündigen Zeremonie im Stadion "Fisht" im Olympischen Park der Schwarzmeer-Stadt sollen rund 3000 junge Künstler auftreten.

Die Idee des minutengenauen Beginns ist nicht neu. Schon 2008 in Peking begann die Eröffnungsfeier der Sommerspiele um 20.08 Uhr. Die olympischen Wettkämpfe in Sotschi enden am 23. Februar.