Rio de Janeiro (AFP) Der brasilianische Ölriese OGX ist insolvent. Das Unternehmen des Milliardärs Eike Battista beantragte am Mittwoch Gläubigerschutz, wie eine Gerichtssprecherin in Rio de Janeiro mitteilte. Das Unternehmen ist hoch verschuldet: Die Ratingagentur Moody's schätzt die Gesamtverschuldung auf bis zu 5,4 Milliarden Euro. Der Fall OGX wäre damit das größte Insolvenzverfahren in Lateinamerika seit den 90er Jahren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.