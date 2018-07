Wiesbaden (Deutschland) (AFP) Die deutschen Einzelhändler haben in diesem Jahr bislang ein gutes Geschäft gemacht. Ihr Umsatz stieg von Januar bis September nominal um 1,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Real, also nach Abzug der Inflation, blieb demnach noch immer ein Plus von 0,2 Prozent.

