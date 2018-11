Berlin (AFP) Trotz eines erneuten Vorstoßes der CSU will die SPD eine Pkw-Maut in den Koalitionsverhandlungen weiter ablehnen. "Wir haben die Sorge, dass eine solche Maut für Ausländer nur der erste Schritt wäre, um sie dann später auszuweiten und bei allen abzukassieren", sagte der bayerische SPD-Chef Florian Pronold am Donnerstag "Spiegel Online". Die EU-Kommission hatte zuletzt signalisiert, dass sie die Erhebung einer Pkw-Maut bei gleichzeitiger Senkung der Kfz-Steuer im Inland nicht prinzipiell für unzulässig hält.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.