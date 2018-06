München (AFP) Angesichts der anhaltenden Konflikte zwischen Union und SPD in der Steuerpolitik will der CSU-Unterhändler und bayerische Finanzminister Markus Söder notfalls ganz auf neue Gesetze verzichten. "Dann ist eben einmal für zwei oder vier Jahre völlige Ruhe an der Steuerfront", sagte Söder der "Süddeutschen Zeitung" vom Donnerstag. Damit hätte er "gar kein Problem". Gar nichts zu tun sei besser, als faule Kompromisse zu schließen. Auch angesichts des "ständig wachsenden bürokratischen Aufwands in diesem Bereich wäre das vielleicht gar nicht schlecht", sagte der bayerische Minister dem Blatt.

