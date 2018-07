Berlin (AFP) Die SPD will sich in den Koalitionsverhandlungen mit der Union dafür einsetzen, dass es künftig auch auf Bundesebene Voklksabstimmungen gibt. "Eine große Koalition hätte die Chance, das Grundgesetz zu ändern und mehr direkte Demokratie einzuführen", sagte SPD-Parlamentsgeschäftsführer Thomas Oppermann am Donnerstag in Berlin. "Wir wollen mehr direkte Demokratie wagen."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.