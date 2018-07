Berlin (AFP) Union und SPD sind in ihren Koalitionsverhandlungen noch uneins über die Zukunft der Krankenversicherung. Der CDU-Gesundheitsexperte Jens Spahn stellte sich bei einer neuerlichen Verhandlungsrunde der Gesundheits-Arbeitsgruppe am Donnerstag in Berlin gegen das SPD-Modell einer Bürgerversicherung. "Eine Bürgerversicherung wird es in einer großen Koalition nicht geben", sagte Spahn. "Jeder, der das Wahlergebnis sieht, weiß, wie die Verhältnisse sind." Die vorhandenen "guten Strukturen" sollten nicht zerschlagen werden. Deshalb solle das bestehende Nebeneinander von gesetzlicher und privater Versicherung beibehalten werden.

