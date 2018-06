Washington (AFP) Die US-Regierung hat am Mittwoch in einem Bericht an den Kongress Deutschland zur Stärkung der internen Nachfrage aufgefordert. "Das langsame Tempo beim Wachstum der heimischen Nachfrage in Deutschland und die Abhängigkeit vom Export hat eine Rückkehr zum Gleichgewicht verhindert zu einer Zeit, da viele Länder der Eurozone unter starkem Druck standen, die Nachfrage zu drosseln und die Importe zu kürzen", heißt es im Halbjahresbericht des US-Finanzministeriums zur internationalen Wirtschaft und Währungspolitik.

