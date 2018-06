Abu Dhabi (SID) - Nach dem Gewinn seines vierten WM-Titels in Serie plant Sebastian Vettel (26) offenbar die Hochzeit mit seiner langjährigen Freundin Hanna. Das berichtet der Kölner Express mit Bezug auf "Telegraph India". "Wir werden darüber nachdenken. Sie ist der wichtigste Mensch in meinem Leben", sagte Vettel der in Kalkutta ansässigen Zeitung: "Es ist eine emotionale Zeit und wird es auch noch ein paar Tage sein."

Schon nach dem Triumph beim vergangenen Rennen vor den Toren Neu-Delhis hatte Vettel bemerkenswert offen über seine große Liebe Hanna gesprochen. "Meine Familie und sie geben mir so viel Kraft. Die Saison war nicht so einfach, wie es von außen vielleicht aussieht", sagte der Red Bull nach dem Rennen: "Ich fand es auch nicht leicht, auf dem Siegerpodest nach einigen Grands Prix ausgebuht zu werden. Schließlich hatte ich ja nichts falsch gemacht. Da hat mir meine gerade Freundin sehr geholfen."

Gemeinsam mit Hanna wohnt Vettel auf einem umgebauten Bauernhof in der Schweiz. Das Paar ist bereits seit gemeinsamen Schulzeiten zusammen.

Beim Grand Prix von Abu Dhabi (Sonntag, 14 Uhr/RTL und Sky) jagt Vettel weiter zwei Bestmarken von Rekordweltmeister Michael Schumacher. Der 44 Jahre alte Kerpener hatte 2004 die ersten sieben Rennen der Saison und insgesamt 13 gewonnen. Shooting-Star Vettel kann seine beeindruckende Serie von sechs Siegen in Folge auf dem Yas Marina Circuit und danach noch bei den Rennen in Austin (USA) und beim Saisonfinale in São Paulo (Brasilien) ausbauen und den Schumacher-Rekord der Saison-Triumphe einstellen.

Der legendäre Alberto Ascari gewann in den 50er Jahren sogar neun Rennen in Folge - allerdings nicht in einem Jahr. Der Italiener holte die ersten sechs Siege 1952 und weitere drei in der darauffolgenden Saison. Vettel hat weiter die Chance, dieses Kunststück als erster Formel-1-Pilot in einem Jahr zu schaffen.