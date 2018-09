London (AFP) Im Prozess zum Abhörskandal um die britische Boulevardzeitung "News of the World" hat die Anklage am vierten Prozesstag schwere Vorwürfe gegen die Führung des inzwischen eingestellten Blattes erhoben. Am Donnerstag bezichtigte die Staatsanwaltschaft im Londoner Strafgericht Old Bailey die frühere Chefredakteurin Rebekah Brooks, den umfassenden Lauschangriff auf Politiker und Prominente in Gang gesetzt zu haben. Zudem sollen weitere angeklagte Führungspersönlichkeiten voll im Bilde über die Aktivitäten gewesen sein.

