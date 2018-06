Los Angeles (dpa) - Als wohl erste Autofahrerin hat eine Frau in San Diego ein Knöllchen bekommen, weil sie hinter dem Steuer Googles Datenbrille Glass trug. Googles neue Entwicklung sieht aus wie eine Brille, zeigt aber Informationen auf einem kleinen integrierten Display an. Die 44-Jährige sei bei einer Geschwindigkeitskontrolle von einer Polizeistreife angehalten worden, berichtet die "Los Angeles Times". Laut der Zeitung verbietet in Kalifornien das Gesetz, dass im Sichtfeld des Fahrers ein Display angebracht ist.

