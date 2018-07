London (dpa) - Wenn die britische Klatschpresse für das auslaufende Jahr einen Wunsch frei hätte, dann wäre es wohl, dass Prinz Harry und Cressida Bonas sich verloben. So groß ist die Sehnsucht danach, diese Schlagzeile drucken zu dürfen, dass die einschlägigen Blätter sie geradezu herbeischreiben.

Wann immer der 29 Jahre alte Vierte der Thronfolge derzeit mit seiner Freundin gesehen wird, mit der er seit mehr als einem Jahr zusammen sein soll, werden ihm Hochzeitspläne angedichtet. Was an all den Gerüchten und Spekulationen dran ist, ist unmöglich zu beantworten. Der Palast hält absolut dicht.

Die neueste Nachricht war nun, dass die 24-Jährige mit Harry und Freunden ein Wochenende auf dem Landsitz von Queen Elizabeth II. (87) in Sandringham in Norfolk verbracht haben soll. "Willkommen in der Firma", titelte die "Sun" daraufhin. "Cressie hat den königlichen "Genehmigt"-Stempel bekommen", zitierte die Zeitung eine angeblich gut informierte, aber keineswegs näher benannte Quelle. Harry sei es sehr ernst mit ihr.

Dabei ist nicht mal klar, ob es das erste Mal war, dass Cressida auf Sandringham war, und die Queen selber war gar nicht zu Hause. Zudem haben Harry und auch William (31) schon oft Freunde nach Sandringham eingeladen. Doch für Harry und Cressida gibt es keine Ruhe mehr. Ähnliche Berichte schwappen immer wieder hoch, etwa vor einigen Wochen, als das Paar an zwei Abenden hintereinander ein Konzert von James Blunt und dann ein Theaterstück in London besuchte.

Klar ist, dass Cressida nicht irgendeine Flamme des für seine Partyfreude und lockere Art bekannten Prinzen sein dürfte. Zwar war sie noch auf keinem offiziellen Termin mit dabei, doch er hält sie auch nicht versteckt. Vor Cressida soll er eine kurze Beziehung mit einem Unterwäsche-Model gehabt haben. Von der jungen Frau war nie etwas zu sehen. So offen hatte der Prinz, der wie sein Bruder William absolut auf die Wahrung seiner Privatsphäre bedacht ist, sich nur mit Langzeit-Freundin Chelsy Davy gezeigt. Die Beziehung endete 2010 nach etwa sechs Jahren.

Ziemlich klar scheint auch, dass für Harry langfristig wohl kaum ein Weg am Heiraten vorbeiführen kann. Nach dem dramatischen Ehe-Aus seines Vaters Prinz Charles (64) mit seiner Mutter Diana, und all den anderen gescheiterten Bünden fürs Leben im Königshaus, dürfte die Queen alles daran setzen, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Charles zweite Ehe mit Camilla (66), allen voran aber Williams und Herzogin Kates (31) Musterbeziehung, sind Symbol für die Zukunft der Monarchie: verlässlich, skandalfrei, vorbildlich, stabil.

Bevor Harry sich noch mehr Schlagzeilen wie den Nacktfoto-Skandal leisten kann, bei dem er im Sommer 2012 in Las Vegas unbekleidet mit ebensolchen Mädels abgelichtet wurde, muss er irgendwann unter die Haube. Über Cressida selber weiß man wenig Verlässliches: Cressie, wie sie von ihren Freunden genannt wird, ist eine Tochter aus betuchtem, adligen Hause. Ihr Großvater mütterlicherseits, Earl Howe, war der Patensohn des britischen Königs Edwards VII.. Ihr Vater, Jeffrey Bonas, ist millionenschwerer Geschäftsmann.

Prinz Harrys Cousine Prinzessin Eugenie soll die beiden angeblich einander vorgestellt haben. Seit Frühjahr 2012 sollen sie sich nähergekommen sein. Nach dem Nacktfoto-Skandal soll sie ihm angeblich kurzzeitig den Laufpass gegeben haben. Erst Anfang 2013 wurden die beiden wieder gemeinsam fotografiert, diesmal beim Skifahren in der Schweiz. Cressida studierte Tanz an der Universität Leeds und beendete in diesem Jahr ihre Ausbildung am Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance in London. Sie gilt als feierfreudig und trinkfest.

Etwas mehr weiß man über ihre Mutter. Lady Mary-Gaye Curzon war viermal verheiratet und hat fünf Kinder von drei Ehemännern. In den 1960er Jahren war sie eines der "It-Girls" Großbritanniens und immer wieder für einen Skandal gut. Den größten löste sie 1967 aus, als sie sich halbnackt und in Motorenöl badend fotografieren ließ.