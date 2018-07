Berlin (dpa) - Microsoft-Erfinder Bill Gates und seine Frau Melinda werden mit dem Medienpreis "Bambi" geehrt. Die beiden erhalten die Auszeichnung in der Kategorie "Millennium" unter anderem für ihr gesellschaftliches Engagement und ihren Kampf gegen Armut.

Bill Gates will den Bambi bei der Gala am 14. November in Berlin persönlich entgegennehmen, wie Hubert Burda Media mitteilte. Die "Bill & Melinda Gates Foundation" hat bislang mehr als 28 Milliarden Dollar in Hilfsprojekte in 100 Ländern weltweit investiert.

