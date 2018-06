Vier Jungs aus Sheffield wurden Ende 2005, Anfang 2006 zum Zentrum eines beispiellosen Hypes in der jüngeren Geschichte des Indie-Rocks. Heute sind Alex Turner und Kollegen echte Kerle und nach dem gefeierten Debüt mit ihrem fünften Studioalbum "AM" wieder in Deutschland unterwegs. Los geht es in Offenbach (4.11.) und Berlin (5.11.) - danach spielen die Arctic Monkeys in Düsseldorf (11.11.) und München (12.11.). ( http://dpaq.de/56m7S )

