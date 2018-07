New York (dpa) - Der Saxofonist und Flötist Frank Wess, der vor allem zusammen mit Jazzlegende Count Basie bekanntwurde, ist tot. Der Amerikaner starb nach Angaben seiner Website am Mittwoch im Alter von 91 Jahren.

"Er hinterlässt ein großes Erbe in der Welt des Jazz. Er hat so viele Menschen berührt und überall auf der Welt wunderbare Freunde gefunden", hieß es von seiner Agentin.

Wess wurde zwar in Kansas City im Südstaat Missouri geboren, fand seine Heimat aber bald in Washington. Schon als junger Mann spielte er in Bigbands, und er machte auch im Zweiten Weltkrieg in einer Militärband Musik. Mehr als zehn Jahre blies er im Orchester von Count Basie Saxofon und Flöte.

Nach der Trennung von dem Jazzmeister spielte er für Fernsehorchester und in der Carnegie Hall Jazz Band. Die letzte Platte von Wess - "Hank and Frank II" - war vor vier Jahren erschienen.