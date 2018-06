New York (dpa) - US-Sängerin Miley Cyrus hat sich zu Halloween als ihre Musiker-Kollegin Lil' Kim verkleidet. Auf einem Foto, das Cyrus per Kurznachrichtendienst Twitter verschickte, ist die Sängerin mit lilafarbener Langhaar-Perücke und von einem lilafarbenen Spitzenstoff bedeckt zu sehen, der die rechte Brust nur äußerst knapp verhüllt. "Happy Halloween", schrieb Cyrus dazu. Ein ähnliches Kostüm habe die Rapperin Lil' Kim 1999 bei den MTV Video Music Awards getragen, berichteten US-Medien. Ebenfalls per Twitter gratulierte Lil' Kim Cyrus zur Kostüm-Auswahl: "Du siehst toll aus."

