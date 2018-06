Berlin (dpa) - Außer der CSU hat das kaum jemand für möglich gehalten: Eine Pkw-Maut nur für Ausländer in Deutschland kann zulässig sein. Unmittelbar vor den schwarz-roten Koalitionsgesprächen zum Thema Verkehr hieß es in einer Stellungnahme der EU-Kommission, eine Pkw-Maut wäre möglich, wenn sie für alle Autos erhoben würde und es zugleich einen Ausgleich für inländische Fahrer gäbe - so wie von der CSU vorgeschlagen. CSU-Chef Horst Seehofer hatte die Pkw-Maut für Ausländer zur Grundbedingung einer Regierungsbeteiligung erklärt.

