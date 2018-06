Augsburg (dpa) - Wegen sexuellen Missbrauchs von mehreren Schülern muss ein Lehrer einer Münchner Waldorfschule fünfeinhalb Jahre in Haft. Das Landgericht Augsburg verurteilte den 58-Jährigen am Donnerstag wegen mehrerer Missbrauchsfälle. Die Taten sollen sich über einen langen Zeitraum zugetragen haben, bereits in den 1990er Jahren soll der Mann sich an den Kindern vergangen haben. Der Lehrer hatte in dem Prozess kein Geständnis abgelegt. Seine Verteidigerin ließ offen, ob sie Rechtsmittel einlegen wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.