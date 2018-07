Caracas (AFP) Venezuelas verstorbener Präsident Hugo Chávez ist laut seinem Nachfolger Nicolás Maduro einer Gruppe von Arbeitern in einem U-Bahntunnel von Caracas erschienen. "Die Arbeiter sind bei der Arbeit und ein Bild erscheint ihnen auf der Wand, dann, so wie es erschien, verschwindet es auch wieder. Chávez ist überall", sagte Maduro am Mittwoch (Ortszeit) bei einem Auftritt in der venezolanischen Hauptstadt. Er verwies auf ein Foto, auf dem die Arbeiter die Szene festgehalten haben wollen, und das laut Maduro ein Gesicht zeigt.

