Die Präsidentschaftswahl in Madagaskar ist von Gewalt und Unruhen begleitet worden. In einem Wahllokal im Süden des Landes starb ein Bezirkschef, wie aus Kreisen des Innenministeriums bekannt wurde. In dem Wahllokal der Stadt Benenitra sei daraufhin Panik ausgebrochen. Inzwischen seien die Urnen an einen anderen Ort verlegt und die Abstimmung wiederaufgenommen, hieß es.





Den Angaben zufolge wurde zudem ein Mensch aus einem Wahlbüro im südlichen Bezaha entführt; im nördlichen Bezirk Tsaratanana hätten Unbekannte ein Lokal angezündet. Auch hier wurde die Abstimmung fortgesetzt, nachdem die Wahllokale verlegt wurden. Im Rest des Landes verlief die Wahl zunächst friedlich.

Madagaskar wählt den ersten Präsidenten seit dem Putsch

Bei der Präsidentschaftswahl vier Jahre nach einem militärischen Umsturz stellen sich 33 Kandidaten zur Wahl, darunter zwei Frauen. Gute Chancen werden Exfinanzminister Hery Rajaonarimampianina und dem ehemaligen Minister für Sport und Gesundheit, Robinson Jean-Louis, eingeräumt. Wann ein Ergebnis vorliegen wird, ist noch unklar.

Sollte keiner der Bewerber in der ersten Runde siegen, gibt es eine Stichwahl am 20. Dezember. An diesem Tag soll auch ein neues Parlament gewählt werden. Die Wahl war mehrmals verschoben worden. Zur Stimmabgabe sind rund 7,8 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen.

Im März 2009 hatte der frühere Hauptstadt-Bürgermeister Andry Rajoelina den damaligen Staatschef Marc Ravalomanana entmachtet und sich zum Übergangspräsidenten ausrufen lassen. Die internationale Gemeinschaft erkannte Rajoelina jedoch nicht an und verhängte Sanktionen gegen das Land. Die Wahllokale sollten um 16.00 Uhr MESZ schließen. Erste Prognosen wurden in der Nacht zum Samstag erwartet.