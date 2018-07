Sydney (AFP) Internationale Verhandlungen um zwei riesige Meeresschutzgebiete in der Antarktis sind am Freitag erneut gescheitert. Russland und China hätten eine Einigung verhindert, sagten Teilnehmer des Treffens von Vertretern der Europäischen Union und 24 beteiligten Einzelstaaten in der australischen Stadt Hobart auf der südöstlichen Insel Tasmanien. Bei den Verhandlungen galt das Einstimmigkeitsprinzip.

