New York (dpa) - Das Model Heidi Klum (40) hat als Oma verkleidet ihre alljährliche Halloween-Party gegeben. Komplett mit Falten im Gesicht und am Hals, Krampfadern an den Beinen und einem Gehstock zeigte sich Klum in der Nacht zum Freitag auf Fotos beim Kurznachrichtendienst Twitter.

Schon Stunden zuvor hatte sie bereits erste Bilder aus der Maske getwittert. Bei der Party in New York kamen Dutzende Prominente wie beispielsweise die Sängerin Natasha Bedingfield verkleidet zusammen und tanzten zur Musik von DJ Questlove von der Band The Roots.

Klum gilt als extrem Halloween-verrückt und hat in den vergangenen Jahren immer mit extravaganten Partys und ausgefallenen Kostümen für Schlagzeilen gesorgt. Unter anderem verkleidete sie sich bereits als Kleopatra, Schlange, Affe, Rabe und indische Tempelgöttin. Das Oma-Kostüm bewerteten viele Fans und Kollegen allerdings als bestes bislang: "Das ist das beste Kostüm aller Zeiten", schrieb ein Fan bei Twitter und ein anderer kommentierte: "Heidi Klum hat Halloween gewonnen."

