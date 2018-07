Taipeh (AFP) Eine Riesen-Gummiente des niederländischen Künstlers Florentijn Hofman ist einem Unwetter in Taiwan zum Opfer gefallen. Nach einem durch ein Erdbeben der Stärke 6,3 verursachten Stromausfall wurde am Freitag der Versuch gestartet, wieder Luft in das 18 Meter hohe Kunstwerk zu pumpen. Wegen heftiger Windstöße platzte dabei das Hinterteil der Quietscheente. Ihr Gastspiel in der nördlichen Provinz Taoyuan endete damit. Der Schaden sei wohl nicht zu beheben, erklärten die Organisatoren der Ausstellung.

