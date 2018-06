Moskau (AFP) Deutsche Vertreter könnten den früheren US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden laut dessen Anwalt nur in Russland zur Spähaffäre befragen. "Snowden wird sich nicht nach Deutschland begeben", sagte Anwalt Anatoli Kutscherena am Freitag dem Radiosender Moskauer Echo. Eine Befragung in Deutschland sei unmöglich, weil sein Mandant nicht das Recht habe, "russische Grenzen zu überqueren". Snowden könne aber "im Rahmen internationaler Vereinbarungen in Russland aussagen", wenn deutsche Stellen dies wünschten.

