New York (AFP) Angesichts des Spionageskandals wollen Deutschland und Brasilien international einen besseren Schutz der Privatsphäre durchsetzen. In einem gemeinsamen Resolutionsentwurf, der am Freitag bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen eingereicht wurde, fordern sie, alle notwendigen Maßnahmen zu treffen, um eine Verletzung der Privatsphäre zu verhindern. Dies müsse auch die digitale Kommunikation betreffen, heißt es in dem Entwurf.

