Berlin (AFP) In den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD über die Themen Inneres und Justiz bestehen noch deutliche Differenzen. "Wir kommen gut voran, aber es gibt an einigen Punkten doch sehr unterschiedliche Auffassungen", sagte Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) vor Beginn einer neuerlichen Verhandlungsrunde am Freitag in Berlin.

