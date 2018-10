Moskau (AFP) Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden könnte in seinem russischen Asyl nach Informationen der russischen Nachrichtenagentur Interfax von deutschen Ermittlern zu den Ausspähaktionen der USA in Deutschland vernommen werden. Die Staatsanwaltschaft in Deutschland könne Vertreter nach Russland entsenden oder Snowden schriftliche Frage übermitteln, sagte ein mit dem Fall Vertrauter am Freitag der Agentur Interfax. Dagegen sei es für Snowden "praktisch unmöglich", Russland zu verlassen, weil er dann seinen "Flüchtlingsstatus einbüßen" würde und von den USA oder ihren Verbündeten festgenommen werden könne.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.