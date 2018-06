Moskau (AFP) Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden könnte von deutschen Vertretern laut seinem Anwalt nur in Russland befragt werden. Snowden werde das Land nicht verlassen, das ihm Asyl gewährt hat, sagte Anwalt Anatoli Kutscherena am Freitag dem Radiosender Moskauer Echo. Er könne aber "im Rahmen internationaler Vereinbarungen in Russland aussagen", wenn deutsche Stellen dies wünschten.

