Berlin (AFP) Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden ist von der Richtigkeit seiner Enthüllung von Überwachungspraktiken der USA überzeugt. "Ich bereue nichts", sagte Snowden in einem am Freitag vom NDR und der "Süddeutschen Zeitung" veröffentlichten Interview. Die beiden Journalisten John Goetz und Georg Mascolo hatten den Grünen-Bundestagsabgeordneten Hans-Christian Ströbele am Donnerstag bei einem Treffen mit Snowden begleitet.

