Magdeburg (Deutschland) (AFP) Ein zwölfjähriges Mädchen ist in Genthin in Sachsen-Anhalt angeschossen und leicht verletzt worden. Unbekannte hatten am Donnerstagabend aus einem Auto heraus vermutlich mit einer Luftdruckwaffe einen Schuss auf eine Gruppe von sechs Kindern abgegeben, wie die Polizei am Freitag in Magdeburg mitteilte. Die Zwölfjährige wurde leicht an einer Wade verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

