Berlin (AFP) Die Bundesregierung hält eine Vernehmung des ehemaligen US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden in Russland für grundsätzlich möglich. Einer Anhörung eines Zeugen in einem anderen Land stehe nichts entgegen, sagte ein Sprecher des Bundesjustizministeriums am Freitag vor Journalisten in Berlin. Er betonte aber, dass die russische Regierung hierfür ihr Einverständnis geben müsse. Auch der Sprecher von Innenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) verwies auf die Möglichkeit, Snowden dort zu befragen, "wo er sich derzeit befindet". In Deutschland könnte Snowden die Festnahme drohen, da die USA nach Angaben des Justizministeriums bereits im Juli ein entsprechendes Gesuch gestellt haben.

