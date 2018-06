Berlin (AFP) Union und SPD haben sich in ihren Verhandlungen über eine große Koalition im Bund nach CSU-Angaben grundsätzlich auf einen Abbau der sogenannten kalten Progression im Steuerrecht geeinigt. "Beide Seiten haben ein Grundverständnis darüber, die kalte Progression abzubauen, also jenen Effekt, wodurch selbst Lohnerhöhungen, die nur zum Ausgleich der Inflation dienen, übermäßig von der Steuerprogression getroffen werden", sagte der bayerische Finanzminister Markus Söder (CSU) der Tageszeitung "Die Welt" aus Berlin vom Freitag. Zudem hätten sich Union und SPD auf den Erhalt der Gewerbesteuer in ihrer derzeitigen Form geeinigt.

