Rom (AFP) Angesichts des Erstarkens populistischer Parteien mit nationalistischem Gedankengut hat der italienische Ministerpräsident Enrico Letta davor gewarnt, dass das kommende EU-Parlament "das anti-europäischste" der Geschichte sein könnte. Letta nutzte ein Interview mit der Tageszeitung "La Stampa" am Freitag für eine "Botschaft an die europäische öffentliche Meinung": Falls die populistischen Gruppierungen auf einen Anteil von mehr als 25 Prozent kämen, so wäre dies "sehr beunruhigend", sagte Letta.

