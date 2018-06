Frankfurt/Main (SID) - Drei Tage vor seinem 77. Geburtstag wird das deutsche Fußball-Idol Uwe Seeler beim Sportpresseball am Samstagabend in Frankfurt/Main als "Legende des Sports" geehrt. "Kaiser" Franz Beckenbauer und DFB-Präsident Wolfgang Nierbach übernehmen die Auszeichnung von "Uns Uwe". Der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft ist bereits die sechste Sportpersönlichkeit, die mit diesem Preis bedacht wird.

Das Motto der 32. Auflage des Balls in der Alten Oper wird lauten: "Ice & Fire - von Sotschi nach Rio". Ein Ausblick auf die Olympischen Winterspiele in Russland und die Fußball-WM in Brasilien 2014 stehen im Mittelpunkt des Abends.

Schirmherr der Veranstaltung ist wie im vergangenen Jahr Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich. Als Stargast soll der amerikanische Sänger Michael Bolton für Gänsehaut-Stimmung sorgen.

Ein weiterer Höhepunkt ist ein Auftritt von Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler. Mehr als 50 Jahre nach ihrem ersten WM-Triumph werden die beiden Eiskunstlauf-Legenden nochmals gemeinsam auf dem Eis stehen.

Insgesamt werden zu dem traditionellen Ball rund 2500 Gäste erwartet - darunter 150 Spitzensportler und 100 Ehrengäste. Der Etat des Sportpresseballs beträgt nach Angaben von Organisationschef Jörg Müller eine Million Euro.

Der Erlös aus dem Tombola-Losverkauf wird auch in diesem Jahr an die Bundesliga-Stiftung gehen. Michael Steinbrecher übernimmt die Moderation des Abends, an dem auch der "Sportler mit Herz" ausgezeichnet wird.

Als "Legende des Sports" waren in den vergangenen Jahren Michael Schumacher, Katarina Witt, Franz Beckenbauer, Oliver Kahn, Boris Becker und Heiner Brand ausgezeichnet worden. Mit dem Preis soll das Lebenswerk herausragender Sportlerpersönlichkeiten gewürdigt werden.