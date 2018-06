Berlin (dpa) - Nach neuen Vorwürfen gegen den US-Geheimdienst NSA wendet sich Enthüller Edward Snowden in einem Brief an Kanzlerin Angela Merkel. Mit Spannung wird die Vorstellung des Schreibens durch den Grünen-Abgeordneten Hans-Christian Ströbele am Mittag in Berlin erwartet. Dieser hatte den sogenannten Whistleblower gestern überraschend in Russland getroffen und den Brief entgegengenommen. Ströbele zufolge hat Snowden ein prinzipielles Interesse, Deutschland bei der Aufklärung der NSA-Spähaffäre zu helfen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.